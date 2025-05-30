آلية جديدة لعمل المولدات في النجف خلال حزيران المقبل

وذكر بيان للجنة، ان "القرارات تضمنت ان يكون التشغيل العادي من الساعة 11 ظهرًا حتى 7 صباحًا، بالتناوب مع ، كما تم تحديد سعر الأمبير بـ 7,000 دينار لكل المولدات العامة (المسجلة، مناطق الترشيد، وغير المسجلة)، مع استمرار فتح باب التسجيل. وسيتم رفع أي مولدة غير مسجلة في حال مخالفتها".واضاف، ان "التشغيل (24 ساعة) بسعر 9,000 دينار للأمبير، ويكون اختياريًا للمشترك، فيما سيتم تخصيص ساعة استراحة لكل 4 ساعات تشغيل متواصل (للتشغيل العادي فقط)، مع توزيع حصة وقود مجانية قدرها 45 لترًا لكل كي في".ودعت اللجنة أصحاب المولدات إلى الالتزام بالآلية والتسعيرة الجديدة وعدم استلام أي مبالغ إضافية مقابل ساعات تشغيل إضافية، تحت طائلة العقوبات والمساءلة القانونية.