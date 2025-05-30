وفاة شخصين واصابة 3 اخرين بحادث سير في الانبار

وأوضح الكادر الطبي بالمستشفى في بيان، أن "الحادث أسفر عن وفاة اثنين من المصابين في الحال، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لثلاثة مصابين آخرين، وُصفت حالتهم بـالمتفاوتة بين المتوسطة والحرجة".وتدعو السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة استعداد لاستقبال ومعالجة الحالات الطارئة على مدار الساعة، وفق البيان.