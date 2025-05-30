الشيخ سامي المسعودي يتفقد مخيمات الحجاج العراقيين في عرفة ومنى

وأكد خلال جولته أن جودة الخيام والاستعدادات اللوجستية في وادي عرفة، بما في ذلك الممرات، الصحيات، المغاسل، والمراكز الطبية، أوشكت على الاكتمال وهي مستعدة تماماً لاستقبال الحجاج العراقيين.وأشار إلى المتابعة المستمرة من قبل حجاج ، ولا سيما لجنة المشاعر، التي بذلت جهوداً كبيرة على مدى الأشهر الماضية لضمان اكتمال الاستعدادات، مما يجعل هذه المواقع من بين الأفضل لخدمة الحجاج.كما أوضح المسعودي أن التعاقد تم مع شركة ذات سمعة طيبة وخبرة واسعة في خدمة ضيوف من مختلف أنحاء العالم، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لحجاج العراق.