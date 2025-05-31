بالنتل والحرق والضرب بالمطرقة.. اخ يعنف أخيه الطفل بمساعدة زوجته

الطفل موسى يروي لحظات العذابفي شهادة مؤلمة أدلى بها الطفل موسى، قال لـ ، إنه "تعرض لأبشع أنواع العنف الجسدي والنفسي خلال فترة إقامته لدى شقيقه غير الشقيق، والتي استمرت 18 يوماً".وأشار إلى أن "زوجة شقيقه قامت بضربه بالمطرقة على ظهره ويديه، ما أدى إلى كسور في العظام، فيما عمد شقيقه إلى ربط قدميه بسلك كهربائي وصعقه، إضافة إلى سكب الماء عليه أثناء جلسات التعذيب".وأضاف موسى: "أدخلوني مظلمة وأغلقوا الباب عليّ، وزوجة أخي حاولت طعني بسكين في رقبتي، لكنني تراجعت فتسببت الضربة بجرح فوق حاجبي".دوافع التعنيفمن جانبه، قال خال الطفل، المعروف بـ" "، لـ نيوز إن "دوافع التعنيف تعود لخلافات على الإرث"، موضحاً أن "الأخ المعتدي ليس من أم موسى كون والدهما متزوج من امرأتين".وأكد أبو طيبة أن "زوجة شقيق موسى أجبرته على شرب ماء ملوث بالتراب والأوساخ، كما تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء والماء بشكل متكرر، ما أدى إلى خلع في الكتف نتيجة التعنيف المفرط".الإجراءات القضائيةالمحامي الشويلي، وكيل والدة الطفل، أكد في لـ السومرية نيوز أن "قاضي محكمة الشعب استجاب فوراً للشكوى المقدمة من الطفل ووالدته، وتم تدوين أقوال الطرفين".وبيّن الشويلي أن "القاضي أصدر أوامر قبض وتحرٍّ بحق المتهم (شقيق الطفل) وزوجته"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الزوجة، والتي اعترفت صراحة بتعنيف موسى".أما الأخ، فقد فرّ هارباً بعد صدور أمر القبض بحقه، ولا يزال متوارياً عن الأنظار.دعوات للعدالةوطالب المحامي الشويلي، باسم أسرة الطفل، "بالإسراع في تنفيذ أمر القبض بحق الشقيق الهارب، وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة لردع مثل هذه الجرائم التي تطال الطفولة وتهدد النسيج المجتمعي".