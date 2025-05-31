العراق يخفض الأسعار لدعم السياحة

وقال البدراني، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " لديها برنامج كبير وحافل برعاية والنشاطات مستمرة للنهوض بواقع السياحة وإعادة ترميم الكثير من الآثار وفتح مدن سياحية كثيرة وفتح الفنادق بالتعاون مع من أجل منح فرصة للمتقدمين من خلال تقليل أجور السفر والاتفاق مع الفنادق التابعة الى الوزارة لتخفيف أجور الفنادق والمطاعم كعوامل جذب للسياحة".وأشار الى أن "السياحة شهدت خلال فترة الحكومة الحالية نهضة كبيرة وطموحنا أكبر بأن تكون السياحة مورداً دائماً ومستمراً يرفد الموازنة العراقية بمبالغ كبيرة لوجود جاذب سياحي كبير ومتعدد".وأضاف أن " جاذب للسائح العربي والغربي والاوروبي من سياحة آثارية وترفيهية وعلاجية من خلال عيون الكبريت الموجودة في والموصل وكربلاء والسياحة الدينية الموجودة في المدن مثل والنجف الأشرف وبغداد والموصل، وأيضاً في رابعة العدوية والحسن البصري وابن سيرين وفي الكاظميين والنعمان والجنيد والسقطي والكثير من المعالم الدينية التراثية الموجودة، وهذه العوامل جعلت حكومة تولي اهتماماً كبيراً بهذه المعالم من أجل جذب السواح".وأكد الفكاك، أنه "قدمنا الكثير من التسهيلات من أجل استقطاب السواح العرب والأجانب، وقريباً تعلن الخطوط الجوية العراقية عن انخفاض الأجور كما ستقلل الفنادق الأسعار، وهناك الكثير من المطاعم ستضع عروضاً أيضاً وتقدم الأكلات البغدادية والموصلية والبصرية الى السائح العربي والأوروبي".