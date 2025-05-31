ركابهما توفوا.. حادث سير مروع بين عجلتين على سدة سامراء

وقال المصدر لـ ، إن "حادث سير مأساوي على طريق وقع نتيجة تصادم مباشر بين عجلتين، مما أدى إلى أضرار جسيمة ووفاة جميع من كانوا على متن العجلتين في الحال ".وتابع، أن "فرق الإنقاذ والجهات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات".