يار الله يوجه بإعادة توزيع طلاب دورة 89 العسكرية ضمن الرقعة الجغرافية

وذكرت ، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، زار الكلية العسكرية الرابعة في ، يرافقه معاونه للميرة، والمفتش العسكري العام، وقائد ، ولجنة من المفتشية العسكرية، وعدد من المديرين المعنيين، للإشراف بشكل شخصي على إعادة توزيع طلاب الدورة التأهيلية (89)".وأضافت، أنه "فور وصوله، استمع إلى إيجاز مفصل بشأن عمل الكلية، والتدابير التي وضعتها؛ لتأمين الجوانب الإدارية واللوجستية لطلبة الدورة /89، وأهم التحديات التي تواجه سير العمل".وتابعت، أن " التقى طلاب الدورة آنفاً، واستمع الى المشكلات والمعوقات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها"، موعزاً إلى "المعنيين بإعادة توزيعهم ضمن الرقعة الجغرافية على بقية الكليات في ودهوك والسليمانية؛ لضمان انسيابية التحاقهم وتدريبهم بصورة مثالية".