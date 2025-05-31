الشمري يؤكد على تطوير الأداء العام والفردي بجميع وحدات قيادة حفظ القانون

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن " ، ترأس مؤتمراً موسعاً في قيادة قوات حفظ القانون، بحضور عدد من القادة والضباط".واستمع الشمري، الى "إيجاز مفصل عن عمل هذه القيادة، وأكد على تطوير الأداء العام والفردي في جميع الوحدات التي يجب أن تكون متكاملة من جميع النواحي"، مشيراً إلى أن "إنجازات هذه القيادة مهمة ويجب الحفاظ عليها ومواصلة التدريب وبناء القدرات وفق أطر علمية".وشدد على أن "قيادة حفظ القانون لا يقتصر عملها على فض الشغب، بل لديها العديد من المهام الأخرى خاصة المشاركة في تأمين الزيارات والمناسبات الكبيرة"، مبيناً أن "هذه القيادة وجدت لحماية المتظاهرين الذين هم من أبناء شعبنا الكريم ويجب الحفاظ عليهم واحتواؤهم ومنع حصول أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وخاصة أن التظاهرات حق مشروع لكل مواطن".وتابع البيان، أن "المؤتمر تخلله مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل هذه القيادة بهدف تطوير أدائها".