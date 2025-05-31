نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان

لتربية ، اليوم السبت، نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025/ الدور الأول.





لمعرفة النتائج اضغط وذكر بيان لوزارة التربية، ان " لتربية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025/ الدور الأول، عن طريق الرابط الموجود في الأدنى:لمعرفة النتائج اضغط هنا