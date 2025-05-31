قطع جسر خمسة أيام في بغداد

أعلنت ، مساء السبت، عن قطع باب المعظم لمدة خمسة أيام اعتبارا من الليلة.

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وقالت المديرية في بيان، "الساعة 2400 من هذا اليوم ستقوم وزارة الاعمار والاسكان بصيانة باب المعظم قشط واكساء الجسر من جانب الى وبالعكس لمدة خمسة أيام لغاية يوم الخميس".

وأوضح البيان أن "القطع سيكون من الرصافة الى الكرخ والعكس بشكل كامل".