في بابل.. إصابة شخص بعد سقوطه من "تلفريك"

أفاد مصدر محلي، بإصابة شخص بعد سقوطه من "تلفريك" في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد ثلاثة ايام من افتتاحه، سقوط احد الاشخاص من تلفريك مدينة في ".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة الشخص بجروح تم نقله الى مستشفى قريب".