شلال وسط بغداد.. مجسر الزعفرانية "ينزف" ماءً من كل مكان!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته منصات محلية بعد ان وثقها احد المارين قرب المجسر، خروج المياه بكميات كبيرة من قلب المجسر وجوانبه مع عدم وجود او وصول المياه الى قمة المجسر ما يعني ان المياه ليست سائلة من الأعلى بل تخرج من الفتحات على جانبي الجسر.وطابقت بين صورة المجسر الظاهر في الفيديو، وبين مشاهد سابقة لمجسر الزعفرانية اثناء افتتاحه وتبين انهما متطابقان بالفعل، لكن لم يتسن للسومرية نيوز التأكد من ان هذه المياه نتيجة انكسار أنبوب داخل المجسر بالفعل.