مليون و200 ألف موظف.. تفاصيل جديدة عن الأراضي السكنية للتربويين

وقال نقيب المعلمين إن تتعاون مع للتنسيق بين المحافظات بغية تشكيل لجنة مركزية وعقد اجتماعات مكثفة لتبني آلية جديدة لتوزيع أراضٍ سكنية بين التربويين من خلال مفاتحة المحافظات ومناقشة كل ما يتعلق بهذا الصدد.وأضاف أن إدارة النقابة ستجري زيارات ميدانية إلى المحافظات لغرض التنسيق بشأن تخصيص أحياء سكنية متكاملة للمعلمين، وكذلك وضع تعليمات خاصة للشمول بعيداً عن التعليمات الخاصة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات لضمان توزيعها بشكل عادل بين الفئات العاملة في .ولفت إلى التنسيق أيضاً مع المحافظين لتخصيص قطع أراضٍ لا تقل مساحتها عن ألفي دونم، لغرض تقسيمها إلى 16 ألف قطعة أرض مخدومة، ليتسنّى للنقابة توزيعها بين المعلمين والهيئات التربوية عموماً مع استبعاد المستفيدين مسبقا.وأكد أن النقابة تحرص على تجاوز فقرة مسقط الرأس والعمل عند وضع نقاط المفاضلة بين المشمولين بحسب الخدمة الوظيفية والوضع الاجتماعي وغيره.وبين العيساوي أن القرار يشمل الموظفين الإداريين والخدميين العاملين بوزارة التربية، إذ يتم التعامل مع مليون و200 ألف موظف موزعين بين عموم البلاد.