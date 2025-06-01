الهيئة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه تم البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران وبشكل تدريجي.ودعت، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في والمحافظات لاستلام رواتبهم.