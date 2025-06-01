وزارة الاعمار والإسكان تكشف للسومرية سبب تحول مجسر الزعفرانية إلى "شلال"

ويقول المتحدث باسم الوزارة في حديث للسومرية نيوز، انه "تم رصد حالة مجسر الزعفرانية إذ حصل فيه كسر في انبوب للماء"، لافتا الى ان "المجسر لازال بعهدة الشركة وسيتم معالجة الموضوع بأسرع وقت".ويضيف ان "خدمات البنى التحتية كانت واحدة من أكبر التحديات التي واجهتنا وخاصة فيما يتعلق بخدمات الماء والمجاري والاتصالات والكهرباء"، مشيرا الى ان "معالجة مسألة هذه التعارضات تجري بالتعاون مع الجهات المعنية". ويؤكد ان "حدوث مثل هكذا عوارض وارد في اعمال المشاريع الانشائية".ومقطع مصور وثقه أحد المارين قرب المجسر صباح اليوم، يظهر خروج المياه بكميات كبيرة من قلب المجسر وجوانبه مع عدم وجود او وصول المياه الى قمة المجسر ما يعني ان المياه ليست سائلة من الأعلى بل تخرج من الفتحات على جانبي الجسر.