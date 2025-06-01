الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين

وقال للمصرف في بيان ورد لـ ، إنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري".وأشار إلى أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".