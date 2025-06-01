نجفي مفجوع يستصرخ "التعب راح".. ومجلس المحافظة يعلق

وبحسب الفيديو فان "مواطنا نجفيا عبر عن غضبه بسبب نفوق اعداد كبيرة من الأسماك التي كان يربيها بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة".وتساءل ان " وأين المحافظ؟".فيما اكد رئيس لجنه الزراعة في مجلس المحافظة لـ ، ان "عدم وجود مياه كافية فان الأسماك تتعرض للنفوق".واضاف "ابلغنا وزير الموارد المائية في زيارتنا الاخيرة له"، موضحا "اننا نمر باسوء سنة جفاف منذ الخمسينات".