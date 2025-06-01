بالصور.. سوق الجمعة يودع زبائنه

وقال مراسل ، ان "بلدية شنت حملة لإزالة سوق الجمعة في المحافظة، بعد منح الأرض للاستثمار".وأضاف ان "أصحاب البسطات هددوا بالتظاهر كون ذلك تسبب بقطع ارزاقهم".