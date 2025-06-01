في ميسان.. اعتقال شخص سرق "قاصات" من منزل

أعلنت ، الأحد، عن اعتقال شخص سرق "قاصات" فيها مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية من منزل.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان، "بناءً على اصل الاخبار الوارد إلى مكافحة اجرام شعبة اجرام حطين حول سرقة قاصات من احد المنازل تحتوي على مبالغ مالية كبيرة عراقية واجنبية وعربية ومصوغات ذهبية وجوازات اجنبية في احدى مناطق مدينة ، وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، بتشكيل فريق عمل مختص والبحث بحيثيات السرقة واعطاء النتائج بالسرعة الممكنة".

وأضاف البيان "من خلال الانتقال إلى مكان الحادث وجمع المعلومات ومقاطعتها وبعد جهود حثيثة دامت لأكثر من 30 يومياً توصل الفريق إلى معرفة المتهم وبعد اخذ الموافقات الأصولية تمت مداهمة مكان تواجده والإطاحة به".

وتابع بيان الشرطة أن "المتهم اعترف صراحة بقيامه بجريمة السرقة واخذ محتويات القاصات والقيام بدفنها مع جوازات السفر الخاصة بصاحب المنزل وعائلته في أحد البساتين".