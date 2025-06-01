امانة بغداد: ننسق لغلق المنفذ المغذي لأنبوب المياه المكسور في مجسر الزعفرانية

وقال المتحدث الرسمي باسم الامانة عدي الجنديل في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله من معلومات أو تصريحات منسوبة لامانة بشأن سلامة مجسر بمنطقة الزعفرانية، عار عن ".وأضاف ان "الامانة لم تُصدر أي بيان أو تصريح رسمي، أو تدلِ بأي معلومات أو إشارات إعلامية تتعلق بهذا الموضوع"، موضحا ان "ما نُشر لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة ولا يمثل وجهة نظر الأمانة بأي شكل من الأشكال".وذكر ان "هناك تنسيق من قبل مع وزارة الاعمار والاسكان لغلق المنفذ المغذي لانبوب المياه المكسور، وتهيئة خطوط نقل بديلة لتجهيز المنطقة بالمياه الصالحة للشرب لحين انجاز اصلاح الانبوب بأسرع وقت ممكن".