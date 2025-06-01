العراق والكويت يطلقان مشروعاً مشتركاً للحد من ظاهرة "سلبية"

وقال مدير الغابات والتصحر في الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "هناك تعاون بين والكويت في أحد المشاريع جنوبي العراق لمعالجة والحد من زحفها وتأثيرها بإثارة العواصف والغبارية".وأضاف ان "المشروع العراقي ، يستهدف الحد من التأثيرات السلبية للعواصف والعمل على التقليل منها"، مشيرا الى ان "العراق متعاون بشكل جاد في مجال العواصف والتصحر مع العديد من المنظمات الدولية كبرنامج للمستوطنات البشرية، والبرنامج البيئي للأمم المتحدة، لإيجاد صيغة تعاون للحد من التأثيرات السلبية لهذه العواصف".وذكر ان "مكافحة التصحر تتطلب جهداً وطنياً من قبل جميع الوزارات والمؤسسات للتقليل من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي تسببت بازدياد العواصف الغبارية والرملية، والتي بدأت تؤثر بشكل كبير في حياة المواطن الاقتصادية والاجتماعية وفي الواقع الصحي"، لافتا الى "رعاية وتأهيل 11 غابة منتشرة في بعض محافظات العراق كواسط وبغداد ونينوى وكركوك، ضمن إجراءات تهدف إلى خلق مصدات طبيعية للعواصف".