محكمة النزاهة تصدر أمر استقدام بحق المتهم "ن. ق"

أفاد مصدر مطلع، بصدور أمر استقدام من النزاهة بحق المتهم "ن. ق" وفق احكام مادة تتعلق بجريمة النصب والاحتيال.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في تصدر أمر أستقدام بحق المتهم (ن. ق) وفق احكام المادة 456 عقوبات عن جريمة النصب والاحتيال"، مشيرا الى أنه "سيتم كشف باقي تفاصيل القضية لاحقا".

وأضاف المصدر أن "السوابق والاحكام الجنائية المثبتة بحق المتهم حكم المادة 267 ق. ع ثلاث سنوات (تهريب) وحكم محكمة جنايات المادة 405 ق. ع (قتل) 12 سنة".