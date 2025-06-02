ضمن مدينة الورد.. الدولة تخصص 12 ألف وحدة سكنية لهذه الفئات

وقال المتحدِّث باسم الوزارة للصحيفة الرسمية، إنَّ المشروع يُعدّ الأكبر من نوعه، ويشمل (120) ألف وحدةٍ سكنيَّةٍ على مساحة (24,500) دونم، تُنفذ على ثلاث مراحل.وأشار إلى أنَّ الوحدات ستكون أفقيَّةً وشققاً ضمن خمسة أبراج، مع بنى تحتيَّةٍ متكاملةٍ وطريقٍ يربط المدينة بالعاصمة، مضيفاً أنَّ المشروع يعتمد أسلوب "المطوّر العقاريّ" لتوفير بيئةٍ سكنيَّةٍ مستدامة. وأكّد أنَّ النهروان تحتضن حاليّاً أربعة مشاريع مماثلة، ما يُؤهّلها لأنْ تكون مركزاً عمرانيّاً وصناعيّاً مستقبلاً.