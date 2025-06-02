إطلاق حملة كبرى لفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الجهد الهندسي للقيادة يواصل تنفيذ المهام الموكلة اليه في عموم مناطق العاصمة، حيث باشر بفتح الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية والمشوهات في مناطق (الشعلة، ، الجادرية)".وتابعت، انه "يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات ومن أجل ( أجمل) خالية من الكتل الكونكريتية".