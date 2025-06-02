السومرية نيوز تنشر رابط التقديم الإلكتروني على العمل كموظفي اقتراع غداً

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان تلقته ، ان "سيتم فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع ابتداءً من مساء يوم غد الثلاثاء الموافق الثالث من حزيران الحالي".وأضافت انه "سيتم نشر رابط التقديم على الموقع الالكتروني وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمفوضية".وستنشر نيوز، رابط التقديم للعمل كموظفي اقتراع فور الإعلان عنه.