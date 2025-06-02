العنف ضد الرجال من قبل زوجاتهم يتصاعد بالعراق.. 194 شكوى تسجل بالعام الحالي

وقال رئيس الاتحاد علي لـ ، ان "حالات العنف الأسري والانتحار والقتل تصاعدت ضد الرجال منذ بداية هذا العام 2025 ولغاية الأول من أيار الماضي".وأضاف ان "194 شكاوى مختلفة سجلت في المحاكم بشأن العنف ضد الرجال، أضافة الى تسجيل 23 حالة انتحار خمس حالات قتل لرجال من قبل زوجاتهم او اهالي زوجاتهم او من قبل أطفالهم".وتابع ان "ارتفاع مؤشر حصيلة العنف ضد الرجال لهذا العام قياسا بالأعوام السابقة، يعود الى الحالة الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على المشاكل الاجتماعية خاصة الازمات المالية والاقتصادية".واشار الى ان " لها دور في ارتفاع المشاكل الاجتماعية في الاقليم بسبب الاستخدام السيئ لها حيث في اغلب الاوقات تؤدي الى ارتفاع المشاكل الاجتماعية، اضافة الى ازدياد حالات تدخل اهالي الزوجين في حياتهما الزوجية بشكل كبير".واكد ان "حصيلة الطلاق ارتفعت ايضا حيث من عام 2010 ولغاية 2024، حيث وصلت حلات الطلاق الى 115 ألف حالة طلاق في الاقليم، مخلفين 300 الف طفل".