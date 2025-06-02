حكومة صلاح الدين: نتوقع حدوث شحة مائية بالأيام المقبلة

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ إن "مؤشرات على وجود شحة مائية ببعض مناطق "، مطالبةً "السكان بالتعامل بجدية مع فرص حدوثها بالأيام المقبلة".وأضافت أن "انخفاض منسوب عامود من سيقلل من قدرة اسالات الماء على ضخ المياه الى المواطنين"، داعيةً "أهالي صلاح الدين الى التعامل مع هذه الأزمة الطارئة من خلال ترشيد استهلاك المياه ووقف هدرها غير الضرورية".وأكدت أن "حكومة المحافظة تعمل بوضع معالجات الشحة المائية بالتنسيق مع ".