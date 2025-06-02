تقرير جوي عن طقس يوم مواجهة العراق وكوريا الجنوبية الخميس المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس سيكون مستقرا حار نسبي خلال ساعات ، يميل الى الاعتدال خلال الليل وساعات الصباح الباكر".واضاف ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة نهارا تتراوح سرعتها مابين ( 30-20) كم بالساعة مثيرة للغبار غرب مدينة وتميل الى الهدوء ليلا ومدى الرؤية ظهرا يتراوح ما بين (5-7) كم".وبين ان "درجة الحرارة العظمى المتوقعة ظهرا 41 درجة مئويةودرجة الحرارة الساعة 09:00 ليلا 33 درجة مئوية، اما الرطوبة النسبية وقت المباراة ستكون 20 بالمئة".