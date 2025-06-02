تفاصيل خطة عيد الأضحى الامنية.. لا تتضمن قطوعات

وقال الناطق باسم الداخلية العقيد عباس ، في تصريح نشرته وتابعته ، إن " شرعت بوضع خطة بإشراف "، مبينًا أن "الخطة لا تتضمن قطوعات للطرق".وأضاف البهادلي أن "الخطة تعتمد على الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين، وبعيدة عن عسكرة المدن"، مشيرًا إلى أن "الخطة انطلقت ابتداءً من اليوم".وتابع أن "الخطة تتضمن تأمين الأسواق والمولات وأماكن التبضّع قبل أيام العيد وخلاله، بالإضافة إلى تأمين العتبات ، والأضرحة، ودور العبادة، والمقابر، والمتنزهات، والأماكن الترفيهية"، موضحا ان "الخطة تتضمن نشر دوريات النجدة في جميع المحافظات لتأمينها ومتابعة مطلقي العيارات النارية، بالإضافة إلى نشر مفارز الدفاع المدني في الأماكن الترفيهية".وشدد "على "اتباع إجراءات السلامة التي نصّت عليها تعليمات الدفاع المدني"، لافتا الى انه "يُمنع تحرك العجلات التي لا تحمل لوحات مرورية، وكذلك تُمنع حركة العربات التي تجرّها الخيول في المناطق التي تشهد تجمع المواطنين".