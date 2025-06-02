الشيخ المسعودي يوجه بتوزيع مبالغ الأضاحي بين الحجاج العراقيين

وقالت الهيئة في بيان، "وجه رئيس بعثة سماحة الشيخ ، للعام الثالث على التوالي، بتوزيع مبالغ الهدي (الأضاحي) على جميع حجاج ، بعد موافقة المهندس ، تأكيداً لحرص الدولة على تخفيف الأعباء المادية عن ضيوف ".وأضاف البيان أن "مبالغ الهدي سيتم توزيعها من الموارد الذاتية لهيئة والعمرة، اذ يأتي هذا القرار انسجاماً مع التوجيهات الرسمية بدعم الحجاج العراقيين، وتعزيزاً لقيم التكافل خلال أداء مناسك الحج".واشار البيان الى ان "مبالغ الهدي تم البدء بتسليمها الى الحجاج في فنادق سكنهم بمكة المكرمة في خطوة تعكس حرص رئاسة بعثة الحج العراقية على خدمة أبناء شعبنا في أقدس بقاع الأرض".