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الشيخ المسعودي يوجه بتوزيع مبالغ الأضاحي بين الحجاج العراقيين

محليات

2025-06-02 | 14:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الشيخ المسعودي يوجه بتوزيع مبالغ الأضاحي بين الحجاج العراقيين
1,919 شوهد

وجه رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، الاثنين، بتوزيع مبالغ الأضاحي على جميع الحجاج العراقيين.

وقالت الهيئة في بيان، "وجه رئيس بعثة الحج العراقية سماحة الشيخ سامي المسعودي، للعام الثالث على التوالي، بتوزيع مبالغ الهدي (الأضاحي) على جميع حجاج العراق، بعد موافقة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، تأكيداً لحرص الدولة على تخفيف الأعباء المادية عن ضيوف الرحمن".

وأضاف البيان أن "مبالغ الهدي سيتم توزيعها من الموارد الذاتية لهيئة الحج والعمرة، اذ يأتي هذا القرار انسجاماً مع التوجيهات الرسمية بدعم الحجاج العراقيين، وتعزيزاً لقيم التكافل خلال أداء مناسك الحج".

واشار البيان الى ان "مبالغ الهدي تم البدء بتسليمها الى الحجاج في فنادق سكنهم بمكة المكرمة في خطوة تعكس حرص رئاسة بعثة الحج العراقية على خدمة أبناء شعبنا في أقدس بقاع الأرض".
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الحج

المسعودي

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