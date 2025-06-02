إخماد حريق بأنبوب للغاز الطبيعي في كركوك

وقالت في بيان، إنه "تمت السيطرة على الحريق الذي نشب في أنبوب الغاز الطبيعي في (30 عقدة)، والواصل من حقل عجيل باتجاه شركة وإخماده".

وأضاف البيان، أن "الملاكات الفنية والهندسية بالتنسيق مع في ، باشرت على الفور بإجراءات الإخماد والسيطرة على الحريق، حيث تم تطويق الموقع بشكل آمن دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وتابع البيان، أن "الفرق الهندسية والفنية تقوم بأعمال الكشف والمعالجة على موقع الحادث، حيث تم تحديد المقطع المتضرر وسيتم استبداله بالكامل خلال 24 ساعة المقبلة"، مضيفا أن "هذه الإجراءات تأتي حرصًا منها على استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر الأنبوب لصالح الشمال بأسرع وقت".