إجراءات صحية مشدد قبل العيد في العراق

– محلي

كثَّفت الجهات البيطرية في جهودها والوقائية للحدِّ من انتشار مرض الحمّى النزفية بين المواشي أثناء عمليات الذبح.

وقال مدير في دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة حسين، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "دوائر البيطرة في والمحافظات شددت من إجراءاتها"، مشيرة إلى "ضرورة تشجيع أصحاب المواشي على إجراء عمليات الذبح في المجازر النظامية، أو في حال تعذّر ذلك، اختيار أماكن مناسبة خارج المدن لتجنّب الذبح العشوائي في المنازل، وذلك للحدِّ من انتشار العدوى".

وتابع انه "تم التشديد على وقف حركة المواشي بين المناطق السكنية حفاظاً على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى أن "التعاون مع رجال الدين ورؤساء العشائر بات ضرورة ملحَّة لتوعية المواطنين، لا سيما النساء اللواتي سجلن أكثر من 40 بالمئة من حالات الإصابة".

وشدد على "أهمية ارتداء الكفوف عند التعامل مع اللحوم المجمدة والامتناع عن الذبح داخل المنازل، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية وتوزيع مواد توضيحية في محال الجزارين والعاملين بالمخلفات، لتأكيد الالتزام بالإجراءات ".