الموصل تستفيق على حوادث مروري تودي بمصرع شخصين

وقال المصدر لـ ، ان "صاحب تنكر حوضية ماء تعرض صباح اليوم الى حادث دهس في احد شوارع المدينة، ما أدى الى مصرعه في الحال".وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".وذكر ان "مدنيا اخر لقي مصرعه عند تعرضه لحادث مروري خلال تنقله على دراجته صباح اليوم في المدينة".