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متى تعلن عطلة العيد.. هل ستكون أربعة أيام أم أكثر؟
محليات
2025-06-03 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10,911 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
يترقب ملايين الموظفين والمواطنين في
العراق
، الإعلان الرسمي عن عطلة
عيد الأضحى
المبارك
، وسط تضارب في التوقعات بشأن مدتها، في وقت يعقد فيه
مجلس الوزراء
جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، والتي قد تتضمن الإعلان المرتقب للعطلة.
ورغم أن
عيد الأضحى
، وفقاً للتقديرات الفلكية، يصادف يوم الجمعة 6 حزيران 2025 (10 ذو
الحجة
1446هـ)، فإن التساؤلات تدور حول ما إذا كانت الحكومة ستعتمد عطلة مقتضبة تقتصر على اربعة أيام، أم ستمتد لاكثر.
سيناريوهات مطروحة
السيناريو الأول، يتحدث عن عطلة تبدأ الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة تتداخل مع الجمعة والسبت (6 و7 حزيران)، ما يمنح الموظفين ستة أيام متتالية من الراحة.
أما السيناريو الثاني، الذي يلقى ترحيباً واسعاً بين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، فيتوقع أن تبدأ العطلة من يوم الخميس المقبل (5 حزيران) وتستمر حتى الأحد الذي يليه (15 حزيران)، أي عطلة طويلة تمتد 10 أيام، تُشبه في طولها عطلة عيد الأضحى في بعض
الدول العربية
، مثل
السعودية
.
المواطنون ينتظرون.. والقرار بيد الحكومة
في ظل غياب إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير، تتزايد التكهنات والانتظار الشعبي.
وقد أكد مواطنون في أحاديث متفرقة لـ
السومرية نيوز
، أن "وضوح موعد العطلة ضروري لتنظيم شؤونهم الأسرية والسفر والتسوق، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر النقل والبضائع المرتبطة بمستلزمات العيد".
ويقول أبو زينب، موظف حكومي من
بغداد
"نحن نخطط للسفر إلى
النجف
خلال العيد، لكن لا يمكننا حجز الفنادق بدون معرفة موعد العطلة الرسمي، حيث ان التأخير في الإعلان يربك الجميع".
جلسة
مجلس الوزراء
قد تحسم الأمر
واليوم، يعقد
مجلس الوزراء العراقي
جلسته الأسبوعية برئاسة
رئيس المجلس
محمد شياع السوداني
، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها مناقشة التوصيات الخاصة بعطلة عيد الأضحى.
وبحسب مصادر حكومية، فإن قرار تحديد مدة العطلة بات "قيد الدراسة"، وسط مقترحات من جهات متعددة تدعو إلى تمديد العطلة لتقليل الزخم المروري والضغط على الطاقة والمرافق العامة.
ومن المحتمل أن يصدر القرار خلال أو بعد الجلسة مباشرة، ليُنشر لاحقاً من خلال
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء.
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