متى تعلن عطلة العيد.. هل ستكون أربعة أيام أم أكثر؟

ورغم أن ، وفقاً للتقديرات الفلكية، يصادف يوم الجمعة 6 حزيران 2025 (10 ذو 1446هـ)، فإن التساؤلات تدور حول ما إذا كانت الحكومة ستعتمد عطلة مقتضبة تقتصر على اربعة أيام، أم ستمتد لاكثر.سيناريوهات مطروحةالسيناريو الأول، يتحدث عن عطلة تبدأ الخميس والأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة تتداخل مع الجمعة والسبت (6 و7 حزيران)، ما يمنح الموظفين ستة أيام متتالية من الراحة.أما السيناريو الثاني، الذي يلقى ترحيباً واسعاً بين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، فيتوقع أن تبدأ العطلة من يوم الخميس المقبل (5 حزيران) وتستمر حتى الأحد الذي يليه (15 حزيران)، أي عطلة طويلة تمتد 10 أيام، تُشبه في طولها عطلة عيد الأضحى في بعض ، مثل .المواطنون ينتظرون.. والقرار بيد الحكومةفي ظل غياب إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير، تتزايد التكهنات والانتظار الشعبي.وقد أكد مواطنون في أحاديث متفرقة لـ ، أن "وضوح موعد العطلة ضروري لتنظيم شؤونهم الأسرية والسفر والتسوق، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر النقل والبضائع المرتبطة بمستلزمات العيد".ويقول أبو زينب، موظف حكومي من "نحن نخطط للسفر إلى خلال العيد، لكن لا يمكننا حجز الفنادق بدون معرفة موعد العطلة الرسمي، حيث ان التأخير في الإعلان يربك الجميع".جلسة قد تحسم الأمرواليوم، يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة ، ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمالها مناقشة التوصيات الخاصة بعطلة عيد الأضحى.وبحسب مصادر حكومية، فإن قرار تحديد مدة العطلة بات "قيد الدراسة"، وسط مقترحات من جهات متعددة تدعو إلى تمديد العطلة لتقليل الزخم المروري والضغط على الطاقة والمرافق العامة.ومن المحتمل أن يصدر القرار خلال أو بعد الجلسة مباشرة، ليُنشر لاحقاً من خلال لرئيس الوزراء.