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تحذير من كارثة خطيرة.. 5 انهر فرعية في كربلاء تعاني من جفاف تام
محليات
2025-06-03 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,037 شوهد
السومرية نيوز
–
بغداد
كشف النائب عن
محافظة كربلاء
جواد اليساري
، اليوم الثلاثاء، عن جفاف 5 انهر فرعية في محافظة
كربلاء
، محذرا من
كارثة
خطيرة تؤثر على البساتين والمزارع.
وقال النائب عن المحافظة
جواد اليساري
في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "هناك ضغطاً شعبياً متزايداً من الفلاحين في
كربلاء
، يطالبون بعدالة في توزيع المياه، خصوصاً في ظل الشحة الكبيرة التي تعاني منها العديد من المناطق الزراعية والبساتين"، مبينا ان "
مديرية الموارد المائية
في كربلاء تبذل جهوداً لمعالجة هذا الملف، من خلال نصب مضخات على المبازل ومصادر المياه، في محاولة لتعويض انخفاض منسوب المياه".
واعرب عن أمله في "وجود خطط بديلة وشاملة لمعالجة الشحة المتكررة"، مشيرا الى ان "بعض الأنهر في مناطق الرشيدة، ونهر أبو زرع، والجبالية، والصافية، والكاظية، والشريعة، وأطراف من قضاء طويريج، تعاني من جفاف تام، فيما لا تصل المياه إلى بعضها إلا لمرة أو مرتين في فصل
الشتاء
، وتكون مقطوعة كلياً في الصيف".
وذكر ان "هذه المناطق تعاني من شحة مائية دائمة"، موضحا ان "المزارع نفسه في بعض الأحيان يتحمل مسؤولية التوزيع غير العادل، بسبب تجاوزه على الحصص المائية المخصصة لغيره، لا سيما من يستفيد من موقع مزرعته في صدر النهر".
واكد أن "محاولات
وزارة الموارد المائية
لمعالجة الأمر عبر نظام (المراشنة) لم تعد تجدي نفعاً"، لافتا الى ان "توزيع المياه في
العراق
يعاني من غياب العدالة، سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة بين الأقضية والنواحي وحتى بين
الأنهار
".
وحذر من "أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقياً ويعرض بعض المناطق الزراعية للهلاك".
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