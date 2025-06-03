تحذير من كارثة خطيرة.. 5 انهر فرعية في كربلاء تعاني من جفاف تام

وقال النائب عن المحافظة في حديث لـ ، إن "هناك ضغطاً شعبياً متزايداً من الفلاحين في ، يطالبون بعدالة في توزيع المياه، خصوصاً في ظل الشحة الكبيرة التي تعاني منها العديد من المناطق الزراعية والبساتين"، مبينا ان " في كربلاء تبذل جهوداً لمعالجة هذا الملف، من خلال نصب مضخات على المبازل ومصادر المياه، في محاولة لتعويض انخفاض منسوب المياه".واعرب عن أمله في "وجود خطط بديلة وشاملة لمعالجة الشحة المتكررة"، مشيرا الى ان "بعض الأنهر في مناطق الرشيدة، ونهر أبو زرع، والجبالية، والصافية، والكاظية، والشريعة، وأطراف من قضاء طويريج، تعاني من جفاف تام، فيما لا تصل المياه إلى بعضها إلا لمرة أو مرتين في فصل ، وتكون مقطوعة كلياً في الصيف".وذكر ان "هذه المناطق تعاني من شحة مائية دائمة"، موضحا ان "المزارع نفسه في بعض الأحيان يتحمل مسؤولية التوزيع غير العادل، بسبب تجاوزه على الحصص المائية المخصصة لغيره، لا سيما من يستفيد من موقع مزرعته في صدر النهر".واكد أن "محاولات لمعالجة الأمر عبر نظام (المراشنة) لم تعد تجدي نفعاً"، لافتا الى ان "توزيع المياه في يعاني من غياب العدالة، سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة بين الأقضية والنواحي وحتى بين ".وحذر من "أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقياً ويعرض بعض المناطق الزراعية للهلاك".