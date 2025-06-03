بالوثائق.. الكشف عن أسماء المنافذ الوهمية في إقليم كردستان

وأظهرت الوثائق، بحسب ما نشره عضو ، "وجود 26 منفذا غير رسمي وغير خاضع لسيطرة في "، مؤكدا أن "عدم سيطرة الحكومة على هذه المنافذ يتسبب بخسارة مستمرة للعراق تصل إلى 15 تريليون دينار".وأضاف: "هذه المعابر تُستخدم لتهريب النفط، حيث يُخرج منها قرابة 175 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتدخل منها بضائع خارج التعرفة الرسمية، وبالتالي فإن وجود تلك المنافذ للتهريب سيُبطل مفعول أي سياسة كمركية جديدة تطبقها الحكومة الاتحادية، وسترتفع حركة دخول البضائع من الإقليم بشكل كبير، حيث لا توجد تعرفة ولا ضريبة إضافية هناك".