خطوات وإجراءات جديدة من المفوضية بشأن الانتخابات

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، المهندس مصطفى الصراف، إن "هنالك عدة خطوات وإجراءات ستقوم المفوضية بتحديد أوقاتها الزمنية في قادم الأيام، منها إجراء قرعة التسلسلات للتحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة، وتسجيل واعتماد وكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين والإعلاميين".وأضاف، أن "من بين الإجراءات؛ التقديم على موظفي الاقتراع وفق آلية معدة مسبقاً من قبل المفوضية، والبدء بالإجراءات التدريبية لموظفي المفوضية والاقتراع الذين سيتم اختيارهم عن طريق قرعة، والبدء بالحملة الإعلامية الخاصة بالمفوضية والمرشحين".وأكد الصراف، أن "جميع هذه الإجراءات فيها تفاصيل وخطوات لإجرائها خطوة بخطوة وفق جدول زمني وضعته المفوضية".