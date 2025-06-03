الصحة تعلق على إصابات الايدز في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "‏الإصابات بمرض في كانت وما تزال ضمن مناطق التوطّن المنخفض جدا، حيث ان الإصابات منذ بداية ظهور هذا المرض لغاية الآن قليلة جدا مقارنة بعدد السكان"، لافتاً إلى أن "الإصابات التي يتم تسجيلها من خلال محطات الكشف المبكر والغربلة قبل إجراء العمليات أو أثناء الفحوصات المطلوبة قبل الإجراءات الجراحية وفحوصات ما قبل الزواج ونقل الأعضاء وغيرها".وأضاف أن "أعداد الإصابات ماتزال محدودة وكل حالة تتابع بشكل دقيق من قبل للعوز والشعب المرتبطة به في والمحافظات، ومن ناحية قدرة التشخيص والأدوية والمستلزمات المطلوبة لا يوجد هنالك نقص أو ثغرة في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن " تعتمد على دور الإعلام في نشر التثقيف والوعي الصحي حول هذا المرض وطرق انتقاله والوقاية منه وأيضا عن التهاب الكبد الفيروسي ".وتابع البدر أن "هناك آلية متبعة مع - والجوازات، للذين لديهم فترة بقاء محددة في العراق سواء كانوا في العمل أو السياحة، فلا بد من إجرائهم الفحوصات في مراكز محددة من وزارة ، وهناك إجراءات وتوثيق دقيق خاص بهذا الموضوع ومتابعة حثيثة".