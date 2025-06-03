التربية: نحو 2500 تلميذ وطالب يؤدون اختبارات التسريع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "وسط إجراءات تربوية متكاملة، توجه ما يقارب 2500 تلميذ وطالب لاداء اختبارات التسريع للعام الدراسي 2024_2025، صباح اليوم، بعد أن هيأت لهم المستلزمات اللوجستية، لإنجاح الإختبارات".وأضافت ان "الممتحنين انطبقت عليهم الضوابط والتعليمات الوزارية لاداء اختبارات التسريع، وهي: لا يقل معدل تلميذ الصف الخامس الابتدائي عن ( 98) في الدروس التي يؤدي فيها الامتحانات التحريرية عدا الدروس اللاصفية، التربية الرياضية والتربية الفنية والنشيد ، ويخضع طلبة الصف الثاني المتوسط للضوابط ذاتها، فيما كان معدل الدرجات النهائية لقبول طلبة الخامس الاعدادي ( 96) لكل درس من الدروس المشمولة بالاختبار".