أطباء في أربيل يحملون نعشاً اسوداً.. ماذا يحصل؟

وقال مراسل ، ان "مجموعة من الأطباء المتعينين وغير المتعينين تجمعوا اليوم في ، وحملوا اسودا تعبيرا عن مطالبهم التي لم تنفذ".وأضاف ان "الأطباء غير المعينين يطالبون بتعيينهم، ام الأطباء المعينين يطالبون بترقيتهم"، مشيرا الى ان "طلبة الجامعات من قسم شاركوا في التجمع دعماً لزملائهم".فيما قال احد المتظاهرين انهم "لن يستمروا بالعمل بشكل تطوعي"، محذرا أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيتخذون إجراء آخر، وقد يكون الاضراب عن الدوام أحد خياراتهم".ويبلع عدد الأطباء غير المتعينين في 788 طبيباً، وهناك عدد آخر في طريقهم للحصول على شهاداتهم قريباً.