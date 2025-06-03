القضاء يسترد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".



وتابع، ان " مستمرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".