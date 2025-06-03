انتحار موظف في وزارة الخارجية ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "موظفا في اقدم على الانتحار بعد اطلاق النار على نفسه من مسدس شخصي داخل مجمع سكني في ".وأضاف انه "لم تعرف الدوافع التي أدت الى الانتحار"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث ونقل الجثة الى الطب العدلي".