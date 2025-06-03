انتحار موظف جامعي في الموصل

وقال المصدر لـ ، إن "رجلاً أقدم على الانتحار، ظهر اليوم، بشنق نفسه داخل منزله في حي الحدباء شمال مدينة ، ".وأضاف، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الرجل موظفاً في إحدى جامعات "، مشيراً إلى "نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بانتحار موظف في داخل مجمع سكني في .