مليونا دينار و1500 دولار.. عامل نظافة في اربيل يعيد مبلغا ماليا الى صاحبها

واعلنت دائرة متنزه سامي في ، أن إحدى العائلات الزائرة للمتنزه، فقدت مليوني دينار عراقي و1500 دولار أميركي ومجموعة من الوثائق الشخصية، ولكن لحسن الحظ تم العثور عليها من قبل أحد عمال النظافة (يعمل في قسم الخدمات).وأضافت انه "بعد مراجعة العائلة للحديقة للاستفسار عن اموالهم ومستمسكاتهم سلّمهم العامل كافة الأموال والوثائق، فيما قدمت شكرها للعامل ووصفت موقفه بالشجاع".