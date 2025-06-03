تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في الموصل

وقال المصدر لـ ، إن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 65 عاماً يسكن حي في الجانب الأيمن من مدينة ، بمرض الحمى النزفية".وأضاف، أن "المريض سينقل من إلى التخصصي التابع لدائرة صحة من أجل تلقي العلاج".