انتحار طالب في العمارة لأسباب مجهولة

وقال المصدر لـ ، ان "فتى من مواليد 2007 (طالب مدرسة) يسكن بمنطقة حي (ع) في مدينة أقدم على الانتحار".وأشار إلى "وجود جرح حول الرقبة"، لافتا إلى أن "الأسباب ما تزال غامضة حتى الآن".