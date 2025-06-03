الخميس.. عطلة في كربلاء بمناسبة عيد الأضحى وزيارة عرفة

وذكر بيان للمجلس، ان " قاسم علي اليساري، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم الخميس المقبل".وأضاف البيان، أن "ذلك بمناسبة زيارة يوم عرفة، وحلول "، لافتاً إلى أن "القرار يستثني القوات الأمنية والدوائر الخدمية".