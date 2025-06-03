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الكشف عن سبب نفوق الاسماك في هور بن نجم.. توصيات مهمة للإنقاذ

محليات

2025-06-03 | 12:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن سبب نفوق الاسماك في هور بن نجم.. توصيات مهمة للإنقاذ
411 شوهد

كشفت مديرية بيئة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن سبب نفوق الاسماك في هور بن نجم فيما اصدرت توصيات مهمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناء على ما نشر خلال وسائل التواصل الاجتماعي من وجود نفوق للأسماك في هور بن نجم / منطقة ابو حلان والشكوى الواردة الى مديرية بيئة النجف الأشرف، تم تشكيل فريق فني برئاسة مدير المديرية جمال عبد زيد شلاكه وعضوية كل من مسؤول شعبة النظم البيئية الطبيعية ومسؤول شعبة مراقبة وتقييم نوعية المياه ومسؤول الشعبة القانونية وكادر من شعبة التوعية والاعلام البيئي للبحث والتحري عنما حدث في هور بن نجم من كارثة بيئية تسببت بنفوق للأسماك".

وأضافت، أن "الفرق قام بأجراء زيارة ميدانية الى منطقة الهور واذناب نهر ابو حلان برفقة كادر من شعبة الموارد المائية في ناحية الحرية الى موقع النفوق حيث لوحظ وجود هلاكات بأعداد كبيرة من اسماك صغيرة الحجم نوع ابو خريزة في اذناب نهر ابو حلان وعلى مساحة ما يقارب 500 متر مربع من مقطع النهر المحاذي لمنطقة الهور".

وأوضحت، أن "اهم اسباب نفوق الاسماك هو قلة مناسيب المياه ووصولها لمستويات متدنية مما إثر على انخفاض مستويات نسبة الاوكسجين المذاب في الماء وبالتالي هلاك اعداد كبيرة من الاسماك الذي إثر سلبا على واقع الثروة السمكية في منطقة الهور الذي يعتمد عليها الكثير من الصيادين في معيشتهم".

وأشارت الى أنه "خلال الزيارة تم لقاء عدد من الاهالي حيث أكدوا على انخفاض مناسيب مياه الهور مما ادى الى نفوق اعداد كبيرة من الاسماك وخلال الزيارة قام الفريق الفني بأخذ نموذج من المياه لغرض اجراء الفحوصات المختبرية في مختبر شعبة التحاليل البيئية في المديرية ومعرفة نتائج الفحص حيث تبين من نتائج الفحص تشير إلى تدني مستويات نسبة الاوكسجين المذاب في الماء".

وتابعت، أنه "صدر عن التقرير جملة من التوصيات من أهمها، مفاتحة مديرية الموارد المائية في محافظة النجف الاشرف على الاستمرار بزيادة الحصة المائية لهور بن نجم لما يحويه من ثروه سمكية وموقع طبيعي لتواجد اعداد وانواع من الطيور المقيمة والمهاجرة اضافة الى اجراء عمليات كري وتنظيف للجداول والانهار التي تغذي منخفض الهور، فضلا عن مفاتحة مديرية ناحية الحرية للاهتمام بمنخفض هور بن نجم لاعتباره مصدر اقتصادي لأبناء الناحية في معيشتهم ومحاسبة الصيادين المتجاوزين الذين يستخدمون السموم والصعق الكهربائي في عملية صيد الأسماك او ما يعرف بالصيد الجائر الذي يسبب كوارث وهدر بالثروة السمكية بين الحينة و الاخر".

وأكدت المديرية، على "أهمية ترشيد استهلاك المياه من قبل المواطنين في المحافظة سيما في هذه الفترة الحرجة التي تشهد انحسار وجفاف للمصادر المائية وتدني الحصص الواصلة لها بشكل يوجب على الجميع المساهمة في حماية المصادر المائية من التلوث والتجاوز عليها وان الإجراءات القانونية المشددة ستتخذ بحق الجميع".
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بيئة النجف

الاسماك

النفوق

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