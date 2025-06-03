امانة بغداد: الدخول للزوراء مجاناً في العيد

وذكر بيان للامانة ورد لـ أن " وجه بأن يكون الدخول لمتنزه وجميع المتنزهات داخل العاصمة مجاناً، كما أوعز بضرورة الاهتمام بمداخل المدينة وتقديم المطلوبة طوال أيام العيد".واضاف ان "التوجيه تضمن أيضاً قيام بتنفيذ حملات غسل وتنظيف للارصفة امام الجوامع والمساجد والمدارس واظهارها بالمظهر اللائق، و غسل الشوارع والمجسرات والانفاق بصورة مستمرة، على ان يبدأ العمل فجراً الساعة الرابعة صباحاً لاستغلال انسيابية الشوارع".وأكد أمين على "ضرورة ازالة المشوهات البصرية كافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وصيانة النافورات وتشغيلها، والاستمرار بحملات تنظيف وصيانة الشوارع والحدائق والمتنزهات والجزرات الوسطية والساحات العامة وزيادة المحتوى الخضري للعاصمة بغداد، وكذلك الاهتمام بالإنارة التزينية للشوارع والحدائق والساحات مع الاخذ بنظر الاعتبار تنسيق الالوان".