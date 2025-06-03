بعد ان قتل حماته.. رجل يقدم على الانتحار في السليمانية

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ نيو، أنه "المفارز طوّقت مساء اليوم سيارة المتهم بقتل حماته في ناحية جوارقورنه ضمن ادارة رابرين التابعة لمحافظة ، إلاّ أنه أقدم على الانتحار بواسطة مسدس وجهه على رأسه وفارق الحياة قبل اعتقاله".والسبت الماضي، هاجم رجلاً منزل والد زوجته بالسلاح بسبب مشاكل اجتماعية وقتل حماته واصاب شقيق وشقيقة زوجته مع طفل في الحي بجروح بليغة ولاذ بالفرار.